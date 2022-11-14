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Sivas'ta feci kaza: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Sivas’ta feci kaza: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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