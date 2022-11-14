Son dakika: Şehit Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti! Bakan Soylu’dan taziye mesajı

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi.

Ankara'da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.