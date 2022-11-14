Bitlis’te kuduz nedeniyle 11 yaşındaki Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi! Acılı ailenin sözleri yürek yaktı

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERİ TOPLASINLAR BİR ÇARE BULUNSUN"

Mustafa'nın dedesi Yılmaz Erçetin de taziye sürecince köy muhtarı ve köylülerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Oğlunun ve gelininin acı çektiğini dile getiren Erçetin, şunları kaydetti:

"Mustafa'nın yaşadığı olay dünyada gündeme geldi. Allah rahmet eylesin. Başkalarının canı yanmasın. Başıboş köpekleri toplasınlar. Hayvanseverler 'ben hayvanı seviyorum' diyor, benim torunum vefat etti, benim acımı da paylaşsınlar. Ben demiyorum 'hayvanlar öldürülsün' ama bir çare bulunsun. Devletimiz büyük bir devlet, yapabilir."