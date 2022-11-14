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İzmir emniyetinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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İzmir emniyetinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon

İzmir emniyetinin sosyal medya üzerinden sahte etil alkol satışı yapan şahıslara ilişkin gerçekleştirdiği operasyonunda litrelerce sahte etil alkol ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

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