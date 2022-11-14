İstek parça cinayetinde müzisyen Onur Şener’i canice öldürdüler! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu
Başkent Ankara'da 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener müşterilerin istek parçasını bilmediği için çalmadı. Şener mekan çıkışında öldürüldü. Müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesi olayında, 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianame, 11 Kasım Cuma günü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianameye göre, şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.
Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti.
Bu esnada şüphelilerden İlker K, sahneye gelerek istek parçası nedeniyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.
Bunun üzerine şüpheli İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.Şüphelilerden İlker K'nın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına yansıdı.
Adli Tıp Kurumu, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi. Ayrıca Şener'in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde şüphelilerden bazılarının doku izleri tespit edildi.
SUÇLAMA "CANAVARCA HİSLE İNSAN ÖLDÜRMEK"
İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S. ile tutuksuz şüpheliler Jale E. ve Gözde G. "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabulü halinde sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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