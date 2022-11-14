İstek parça cinayetinde müzisyen Onur Şener’i canice öldürdüler! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu

Bunun üzerine şüpheli İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.Şüphelilerden İlker K'nın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına yansıdı.