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Adana'da tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Adana’da tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü!

Adana'da akrabasına ait tekel bayisinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Hamit Koç'un iki ağabeyine de dakikalar sonra silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

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