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Konya’da sanayi sitesinde yazıhanede çıkan yangın atölyeye sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Konya’da sanayi sitesinde yazıhanede çıkan yangın atölyeye sıçradı

Konya Beyşehir’de, sanayi sitesinde bir mermer atölyesinin ofis olarak kullanılan yazıhanesinde yangın çıktı. Alevler bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. İş yerlerindeki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, sabah erken saatlerde Konya'nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi 40865 numarada bulunan mermer atölyesinde çıktı.

Sanayi sitesinde korkutan yangın SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi.

ATÖLYEYE SIÇRADI

Mezar taşları imalatı yapan bir mermer atölyesinin ofis olarak kullanılan yazıhanesinde çıktığı tespit edilen yangın, bitişiğindeki mobilya atölyesine de sıçradı. Atölyedeki mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu iş yerinden yoğun dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri, mobilya imalathanesindeki yangına müdahale ettiği esnada yaşanan alevlenme üzerine görevliler büyük tehlike atlatırken, kapıdan dışarıya çıkarak tehlikeden uzaklaşmaya çalıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mobilya atölyesindeki yangın ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın, mobilya atölyesine bitişik olan aynı bloktaki diğer mobilya imalathanesi olan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bu arada, yangının ilk çıkış noktası olan mermer atölyesinin çevresinde ve yolda çok sayıda boş fişeğin bulunması ve iş yerinin bazı camlarının kırık olduğunun görülmesi üzerine kundaklama ihtimalinden şüphelenen polis ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye yönlendirilmesini sağladı. Polis ekipleri iş yerinin çevresinde 13 boş fişek tespit ederken, kundaklanma ihtimaline karşı delil tespit çalışması yaptı. Yangında her iki iş yerinde de büyük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin iş yerinde soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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