Konya’da sanayi sitesinde yazıhanede çıkan yangın atölyeye sıçradı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bu arada, yangının ilk çıkış noktası olan mermer atölyesinin çevresinde ve yolda çok sayıda boş fişeğin bulunması ve iş yerinin bazı camlarının kırık olduğunun görülmesi üzerine kundaklama ihtimalinden şüphelenen polis ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye yönlendirilmesini sağladı. Polis ekipleri iş yerinin çevresinde 13 boş fişek tespit ederken, kundaklanma ihtimaline karşı delil tespit çalışması yaptı. Yangında her iki iş yerinde de büyük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin iş yerinde soğutma çalışmaları halen sürüyor.