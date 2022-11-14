Antalya'da 27 yaşındaki gencin ölümünde sahte alkol şüphesi
Antalya’da 27 yaşındaki gencin otogarda kaldığı tek göz odada cesedi bulundu. Odasında sahte olduğu tahmin edilen alkol bulunan gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, otogar içerisindeki emanetçide çalışan 27 yaşındaki Ahmet Nergiz'in bir süredir berberin üst katındaki odada yaşadığı ortaya çıktı.
ODASINDA HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULUNDU
Sabah saatlerinde Nergiz'e ulaşamayan arkadaşları kaldığı odaya girdiklerinde hareketsiz halde yatarken buldu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nergiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Nergiz'in ölümünün şüpheli olduğunu değerlendirdikleri öğrenildi.
SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ
Kaldığı odada sahte içki bulunan Nergiz'in bundan dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. İncelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
27 yaşındaki gencin yapılacak otopsinin ardından ölüm nedenin kesinlik kazanacağı belirtildi.
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