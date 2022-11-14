İzmir’de okulda korku dolu anlar! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi öğretmenleri ’Heimlich manevrası’ ile kurtardı

"RABBİM BİZE KURTULUŞ HİKAYESİNİN BİR PARÇASI OLMAYI NASİP ETTİ"



Olay günü bahçede olduğunu anlatan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dursun Ağbaba da "O gün bahçedeydim. Sınıftan bir çocuğun hızlıca bize doğru koşarak geldiğini gördüm. Arkadaşı boğazına bir şey takıldığını söyledi. Çocuğa hemen müdahale ettik. Hızlı bir şekilde karnına basınç uyguladık. İlk etapta epey bir uğraştım. O sırada başka bir öğretmen arkadaşım manevraya devam etti. Tablo gitgide kötüleşiyordu. Çocuğun rengi değişmeye başladı. Tekrar devraldım. Artık çocuğu kaybetme noktasındaydık. Hızlı bir şekilde manevraya metanetle devam ettik. Bu da yaklaşık 5 dakika sürdü. Rabbim bize böyle bir kurtuluş hikayesinin parçası olmayı nasip etti. Bu zamana kadar çocukların hayatlarına dokunuşlar yapıyorduk belki ama en somut en anlamlı dokunuş bu oldu" ifadelerini kullandı.