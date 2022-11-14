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Düzce’de otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu! Kanlar içinde yere yığıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Düzce’de otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu! Kanlar içinde yere yığıldı

Düzce'de bir kişi, yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı. Bacağından vurulan Cüneyt Kıyak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de yaşanan olay, Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 36 yaşındaki Cüneyt Kıyak'ın yanına otomobil ile yaklaşan kişi, tabanca ile ateş açtı.

Bacağından vurulan Kıyak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cüneyt Kıyak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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