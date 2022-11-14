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Afyonkarahisar’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Afyonkarahisar’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar’da dinlenme tesisinden çıkan otomobil ile yolda seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazısanda 5 kişi yaralandı.

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