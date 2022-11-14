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Adana’da feci kaza! Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü | Çok sayıda yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Adana’da feci kaza! Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü | Çok sayıda yaralı var

Adana’da otomobilin arkadan çarptığı yolcu minibüsü, sulama kanalına düştü. Minibüsteki 2'sı ağır 15 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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