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Görüntüler Türkiye'den! Şehir merkezine indiler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Görüntüler Türkiye’den! Şehir merkezine indiler...

Elazığ’da, aç kalan domuz sürüsü, şehir merkezine kadar indi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.

Soğuk havaların başlaması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, şehir merkezine inmeye devam ediyor.

Son olarak Gülmez mevkinde yaklaşık 50 yaban domuzu, grup halinde merkeze kadar inerek yiyecek aramaya başladı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.

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