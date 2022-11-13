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Son dakika: Bitlis'te korkutan deprem | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Son dakika: Bitlis’te korkutan deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberleri... AFAD'dan gelen bilgilere göre, Bitlis Ahlat'ta 3.9 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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