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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu? Akbil kişiselleştirme nereden yapılır? Ne zamana kadar yapılmalı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu? Akbil kişiselleştirme nereden yapılır? Ne zamana kadar yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştime İstanbulluların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aralık ayına günler kala İstanbullular İstanbulkart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır öğrenmeye çalışıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbulkart kişiselleştime nedir?", "İstanbulkart kişiselleştirme ne zaman kadar yapılmalı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

İBB İstanbulkart kişiselleştirme ekranı sıklıkla aratılıyor. İstanbullular İstanbulkart kişiselleştirme nedir, sorunlu mu sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul'da hayatın çok büyük bir bölümünü toplu ulaşım oluşturuyor. Peki İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu? İstanbulkart kişiselleştirme ücretli mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken işlemi gerçekleştirecek olanlardan herhangi bir ücret alınmayacak.

AKBİL KİŞİLEŞTİRME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması, 153 ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Mobil uygulamadan akbil kişileştrime işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle uygulamaya giriş yapması gerekmektedir. Ardından ise ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini tamamlayabilir.

İstanbulkart kişiselleştirmenin diğer yolu ise, www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak işlemi tamamlamaktır.

İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153'ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

İSTANBULKART (AKBİL) KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NEDEN YAPILIR?

İstanbulkart kişileştime işlemi için son tarih 31 Arlık 2022 tarihi olarak belirlendi. Akbil kişileştirme işlemiyle birlikte kaybolma durumunda bakiye koruma altına alınacak ayrıca milli ve dini bayramlarda ücretsiz geçiş hakkı olacak.

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