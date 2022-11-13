İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu? Akbil kişiselleştirme nereden yapılır? Ne zamana kadar yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştirmenin diğer yolu ise, www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak işlemi tamamlamaktır.

İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153'ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.