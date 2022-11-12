Türkiye’nin en yaşlı insanı 113 yaşında hayatını kaybetti! 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü

Babat'ın 64 yaşındaki oğlu Yusuf Babat, annesinin çok sessiz ve sakin biri olduğunu, zaman zaman kendilerine Atatürk dönemini anlattığını belirtip, "Kendi halinde biriydi. Annem resmi kayıtlarda 1909 doğumludur ama gerçekte öyle değil. 125 yaşındaydı tahmin ediyorum ben. O tarihlerde şimdiki gibi nüfusa hemen doğumdan sonra kaydedilemiyordu. Annem Atatürk zamanını bile gördü. Bazen o tarihlerden bize bir şeyler anlatırdı. Annemi kaybettiğimiz için son derece üzüntülüyüz. Allah'ın takdiridir. Hepimiz o yolda gideceğiz" dedi.