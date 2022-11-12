MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? MİLLİ PİYANGO'DA REKOR İKRAMİYE! 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri çıktı mı?
Milli Piyango bilet fiyatları satışa çıkı? Yılbaşına kısa bir süre kala şans oyunu tutkunları Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışa çıkmadığını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, biletler satışa çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? İşte, tüm merak edilenler...
Yılbaşına sayılı günler kala Milli Piyango'nun yılbaşı için vereceği büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu. Geçen yıl 120 milyon TL olan büyük ikramiye bu yıl 200 milyon TL olarak açıklandı. Peki, çeyrek, tam, yarım bilet fiyatları ne kadar, çekiliş ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...
Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 200 milyon TL olacak. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam biletin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. İşte, 2023 yılbaşı özel bilet fiyatları...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
10 Kasım itibariyla yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa çıktı. Biletler gezici bayilerden, www.millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?
200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişi için satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:
Tam Bilet: 200 TL
Yarım Bilet: 100 TL
Çeyrek Bilet: 50 TL
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK
Büyük Ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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