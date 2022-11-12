MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? MİLLİ PİYANGO’DA REKOR İKRAMİYE! 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri çıktı mı?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 200 milyon TL olacak. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam biletin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. İşte, 2023 yılbaşı özel bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

10 Kasım itibariyla yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa çıktı. Biletler gezici bayilerden, www.millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.