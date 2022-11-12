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Metrobüsten yükselen dumanlar korkuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Metrobüsten yükselen dumanlar korkuttu

Bakırköy Florya’da duraktan kalkan metrobüsün motor kısmından dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Yolcular tahliye edilirken, yol yardım aracı müdahale ederek yangını söndürdü.

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