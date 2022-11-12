Antalya’da cami inşaatı minaresinde intihar girişimi! İzleyenlere ecel teri döktürdü

Yapımı devam eden caminin yaklaşık 30 metrelik minaresine çıkan 46 yaşındaki Erkan Can adlı şahıs, intihar girişiminde bulundu. Minarede iki saat boyunca ipi boynuna geçirmeye çalışan ve cep telefonunu aşağı atan adam izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.