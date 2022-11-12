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Antalya’da cami inşaatı minaresinde intihar girişimi! İzleyenlere ecel teri döktürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Antalya’da cami inşaatı minaresinde intihar girişimi! İzleyenlere ecel teri döktürdü

Antalya’da yapımı devam eden inşaat halindeki cami minaresine çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 30 metrelik minarenin tepesinden cep telefonunu atan adam tehlikeli hareketleriyle ekiplere adeta ecel teri döktürdü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan olay, saat 16.30 sularında meydana geldi.

Yapımı devam eden caminin yaklaşık 30 metrelik minaresine çıkan 46 yaşındaki Erkan Can adlı şahıs, intihar girişiminde bulundu. Minarede iki saat boyunca ipi boynuna geçirmeye çalışan ve cep telefonunu aşağı atan adam izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yoldan geçen araçlar olayı merak edip izlemek isterken zaman zaman trafiğin tıkanmasına sebep oldu.

Cami alanının etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Minarenin ucunda tehlikeli hareketler yapan adamı olay yerine gelen Aksu Emniyet Müdürü ve yetkililer ikna ederek aşağı indirildi.

Erkan Can sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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