Şanlıurfa’da kanlı pusu! Dehşete düşüren anlar kamerada

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Bülent Yıldırım, "Ben başımı kaldırınca yaralı olan abimin kendisini vuran kişi ile boğuştuğunu gördüm. Meğer ikinci defa abimi vurmaya çalışmış. O an abim can havliyle üzerine atlayıp elindeki silahı almaya çalışmış. O sırada jandarma müdahale etmeye çalıştı. Adam tekrar abimi vurmaya çalışınca aralarında boğuşma yaşandı. Bu esnada arabayla kaçan şahıs evimize gitmiş ve evde sadece kadın ve çocuklar varken uzun namlulu silahla defalarca ateş açmış. Evin her yerinde mermi izleri var. Kadın ve çocuklarımızın ölmemesi büyük bir şans. Tabi o şahıs kaçıyor ve şu anda firar durumda. Abimle boğuşan şahıs, o esnada darp ile yaralanıyor. Bunun üzerine her iki şahıs da hastaneye kaldırılıyor. Abim hastaneye kaldırıldıktan sonra hemen tutuklanıyor ama karşı taraftan abimi vuran şahıs ise serbest bırakılıyor. Firarlar daha yakalanmış değil. Geçen sene de aynı şekilde bize saldırdılar ve serbest kaldılar. Bu adamlar buna rağmen halen dışardalar. Bizim can güvenliğimiz yok. Evlerimiz saldırı yapılabilecek bir yerde. Her an yine saldırı olabilir. Bize ve evlerimize ateş eden şahısların yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.