İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı

Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada hırsızlık, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İlknur U.'nun güneşlikteki parayı aldıktan sonra ikilinin tartıştıkları ve şüphelinin kaçtığı görüldü.