14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı

İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
ABONE OL
İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı

İzmir'de bir kişi bindiği takside şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilerek güneşlik kısmındaki 500 lirayı çaldı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay, geçen hafta perşembe günü meydana geldi.

Basmane semtinden 65 yaşındaki Özer Yücedağ'ın kullandığı taksiye binen 27 yaşındaki İlknur U., inmek istediğini belirterek bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoförden yardım istedi.

Araçtan inen Yücedağ, bagaja yöneldiği sırada İlknur U., taksinin güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koydu. Durumu fark eden Yücedağ parasını geri istedi ancak şüpheli parayı çalmadığını söyledi.

Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada hırsızlık, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İlknur U.'nun güneşlikteki parayı aldıktan sonra ikilinin tartıştıkları ve şüphelinin kaçtığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA