İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı
YAŞAM DHA
İzmir'de bir kişi bindiği takside şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilerek güneşlik kısmındaki 500 lirayı çaldı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.
Basmane semtinden 65 yaşındaki Özer Yücedağ'ın kullandığı taksiye binen 27 yaşındaki İlknur U., inmek istediğini belirterek bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoförden yardım istedi.
Araçtan inen Yücedağ, bagaja yöneldiği sırada İlknur U., taksinin güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koydu. Durumu fark eden Yücedağ parasını geri istedi ancak şüpheli parayı çalmadığını söyledi.
Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.
Bu arada hırsızlık, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İlknur U.'nun güneşlikteki parayı aldıktan sonra ikilinin tartıştıkları ve şüphelinin kaçtığı görüldü.
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