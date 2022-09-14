Kız kardeşler dehşeti yaşadı! 5 yıldızlı otelin havuzunda iğrenç taciz





TUTUKLU SANIK İÇİN 8 YIL HAPİS İSTEMİ



Jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Akif K., 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.



Olay ile ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olay günü havuzda E.A. ve S.A.'nın birkaç defa yüzerek altlarından geçtiğini, bu sırada kızların bacaklarını ellediği ve daha sonra kızların önünde yüzeye çıktığı anlatıldı. Olaya ilişkin otelin güvenlik kameraları incelendiğinde ise şüphelinin tekrar kızların olduğu yere doğru yüzdüğünün görüldüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ise olay günü alkollü olduğu için olanları hatırlamadığını ama havuzda insanların birbirine değebileceklerini söylediğini, kendisinin küçük çocuğu olduğunu ve böyle bir şeyi yapmayacağını anlattığı vurgulandı. İddianamede, şüphelinin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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