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Sancaktepe’de kalpazan operasyonu! Seri numaralarından yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Sancaktepe’de kalpazan operasyonu! Seri numaralarından yakalandı

İstanbul’da ürettiği sahte paralarla televizyon ile elektronik eşyalar satın alan bir şahıs, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri "Parada Sahtecilik" operasyonunu gerçekleştirdi. V.C. adlı bir şahıs; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Eyüp Sultan Mahallesi'nde internet üzerinden verdiği ilanla ikinci el bir televizyon sattı.

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

V.C., televizyon karşılığında aldığı dokuz adet 200 liralık banknotun sahte olduğunu fark etti ve şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ticari bir araçla buluşma noktasına gelen ve sahte paralarla televizyonu satın alan M.Ç.'nin (19) açık kimliğini tespit etti.

AYNI SERİ NUMARALARIYLA BASILMIŞ…

Sancaktepe İlçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde yakalanan M.Ç.'nin üzerinde beş bin lira değerinde sahte nakit para ele geçirildi. Sahte para imalatı yapan M.Ç.'nin sahte paraların üzerindeki seri numaralarına aynı numaraları yazdığı ve bu detayla yakalandığı ifade edildi.

Televizyon da bulundu ve el konuldu. "Parada Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından kaydı olan M.Ç. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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