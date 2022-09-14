Sancaktepe’de kalpazan operasyonu! Seri numaralarından yakalandı

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

V.C., televizyon karşılığında aldığı dokuz adet 200 liralık banknotun sahte olduğunu fark etti ve şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ticari bir araçla buluşma noktasına gelen ve sahte paralarla televizyonu satın alan M.Ç.'nin (19) açık kimliğini tespit etti.