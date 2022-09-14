Sancaktepe’de kalpazan operasyonu! Seri numaralarından yakalandı
İstanbul’da ürettiği sahte paralarla televizyon ile elektronik eşyalar satın alan bir şahıs, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri "Parada Sahtecilik" operasyonunu gerçekleştirdi. V.C. adlı bir şahıs; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Eyüp Sultan Mahallesi'nde internet üzerinden verdiği ilanla ikinci el bir televizyon sattı.
POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
V.C., televizyon karşılığında aldığı dokuz adet 200 liralık banknotun sahte olduğunu fark etti ve şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ticari bir araçla buluşma noktasına gelen ve sahte paralarla televizyonu satın alan M.Ç.'nin (19) açık kimliğini tespit etti.
AYNI SERİ NUMARALARIYLA BASILMIŞ…
Sancaktepe İlçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde yakalanan M.Ç.'nin üzerinde beş bin lira değerinde sahte nakit para ele geçirildi. Sahte para imalatı yapan M.Ç.'nin sahte paraların üzerindeki seri numaralarına aynı numaraları yazdığı ve bu detayla yakalandığı ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Akbank, TEB, Yapı Kredi, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...
- TOKİ peşinat ödemeleri hangi tarihte başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? Taksit tutarı ve ödeme tarihleri...
- Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
- TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak? TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor?
- 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2+1 ve 3+1 konut şartları...