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İstanbul’da park yeri kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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İstanbul’da park yeri kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul’da park yeri sebebiyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Ailelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, geçen pazar akşamı İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, park nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Olay ailelerin de katılmasıyla büyüdü.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı. Olayda yaralanan olmazken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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