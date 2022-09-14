İstanbul’da park yeri kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
YAŞAM DHA
İstanbul’da park yeri sebebiyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Ailelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, geçen pazar akşamı İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, park nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Olay ailelerin de katılmasıyla büyüdü.
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