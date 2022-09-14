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İstanbul ve Ankara için flaş hava sıcaklığı uyarısı! Meteoroloji açıkladı: Çöl sıcaklığı geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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İstanbul ve Ankara için flaş hava sıcaklığı uyarısı! Meteoroloji açıkladı: Çöl sıcaklığı geliyor

Yağmurlu havaların ardından İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yeniden sıcak havalar etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada çö sıcaklarının yeniden yurda giriş yapacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu açıklamasında günlerce sıcaklığın üst seviyelerde olacağı belirtildi. Özellikle Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

Türkiye, bu hafta çöl sıcaklarının etkisi altına girecek. Megakent İstanbul'da da sıcaklık bunaltıcı seviyelere ulaşacak. Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak. Çöl sıcaklarının Cuma günü yurda giriş yapması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak.

Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Perşembe günü yurdun tamamında hava açık olacak ve sıcaklıklar artışa geçecek.

16 EYLÜL 2022 CUMA HAVA DURUMU

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