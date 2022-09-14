İstanbul ve Ankara için flaş hava sıcaklığı uyarısı! Meteoroloji açıkladı: Çöl sıcaklığı geliyor

Türkiye, bu hafta çöl sıcaklarının etkisi altına girecek. Megakent İstanbul'da da sıcaklık bunaltıcı seviyelere ulaşacak. Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak. Çöl sıcaklarının Cuma günü yurda giriş yapması bekleniyor.