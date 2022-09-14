Rize’de 1 ay önce işe girdi 150 bin TL’lik soygun yaptı!

"KAYITLARI İZLEYİNCE ANLADIK"

Sabah dükkanı açtığında telefonların bulunduğu vitrinin boş olduğunu fark ettiğini söyleyen iş yeri çalışanı Nurcan Yılmaz ise "Sabah üst anahtarı açtım. Alt anahtarı da açmaya çalışınca açık olduğunu fark ettim. Kapatamamışlardır diye normal karşıladım. Dükkandan içeri girdiğimde vitrinde 4 yerin boş olduğunu gördüm. İlk önce telefonları takas yaptığımız için o kısımlar boş kalmıştır. Önce hiç umursamadık. Daha sonra bir arkadaşımız daha geldi. O da durumu fark edince ustayı aramaya başladık. Fakat telefonları açmadı. Telefonları açmayınca bizde dedik ki bu işte bir terslik var. Daha sonra kamera kayıtlarını da izlediğimizde soyulduğumuzu anladık. Müşterilerimizde mağdur oldu biz de mağdur olduk. Ondan hiç beklemezdik. Çok iyi rol oynuyordu" şeklinde konuştu.