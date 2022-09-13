SON DAKİKA! Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak uyarısı | Yarın hava nasıl olacak? (14 Eylül 2022 Çarşamba)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül 2022 Çarşamba gününe ait 5 günlük hava durumu verilerini duyurdu. Buna göre Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Diğer taraftan Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Ayrıca perşembe günü yurdun tamamında hava açık olacak ve sıcaklıklar artışa geçecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava nasıl olacak? İşte SON DAKİKA hava durumu haberimiz…
SON DAKİKA! Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu nedenle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Siirt'in kuzey, Van'ın güney ve batı ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava nasıl olacak? İşte SON DAKİKA hava durumu haberimiz…
15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU
Perşembe günü yurdun tamamında hava açık olacak ve sıcaklıklar artışa geçecek.
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