SON DAKİKA! Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak uyarısı | Yarın hava nasıl olacak? (14 Eylül 2022 Çarşamba)

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Siirt'in kuzey, Van'ın güney ve batı ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Perşembe günü yurdun tamamında hava açık olacak ve sıcaklıklar artışa geçecek.