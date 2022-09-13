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Kars’ta büyüleyen dolunay manzarası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Kars’ta büyüleyen dolunay manzarası!

Kars’ta akşam saatleri itibariyle görünen dolunay bölge halkını mest etti. Evler ve baraj gölüyle bütünleşen dolunay manzarasını vatandaşlar cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kars merkez Çamçavuş köyünde yavaş yavaş ortaya çıkan dolunayın Kars Barajı'na yansıması görenleri adeta büyüledi.

Kartpostallık dolunay manzarası KARTPOSTALLIK DOLUNAY MANZARASI

Evlerin üzerinden doğan ve suya yansıyan dolunay, kameralara yansıdı.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta evler ve baraj gölüyle bütünleşen dolunay, daha sonra bulutların arkasına girerek kayboldu.

O anlar kameralara yansıdı.

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