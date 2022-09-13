İstanbul’da tekne yanaştırma kavgası kanlı bitti! Cinayet anı kamerada

İddiaya göre, Alper Uygun ile limanda bulunan bir başka kişi arasında "Limana tekne yanaştırma" meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmaya Uygun'un arkadaşları, Ü.B. ve oğlu D.B., dahil oldu. Alper Uygun ve arkadaşları arasında arbede yaşandı. Daha sonra Ü.B., aracından aldığı tabanca ile Uygun'a doğru ateş etti ve oğluyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.