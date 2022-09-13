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Diyarbakır'da PKK'nın finans ayağı uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Bir haftada 132 operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Diyarbakır’da PKK’nın finans ayağı uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Bir haftada 132 operasyon

Diyarbakır'da harekete geçen emniyet ekipleri, 5 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucuya karşı peş peşe operasyonlar düzenledi. Yapılan açıklamada bir haftada 132 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında 132 farklı operasyon yaptı.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin da katıldığı ve özel harekât timlerinin destek verdiği operasyonlarda, 158 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 158 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 6 kilo 451 gram metamfetamin, 56 kilo 303 gram esrar, 1 kilo 525 gram skunk, 2,57 gram kokain, 2,33 gram eroin, 140 kök hint keneviri, 24 sentetik ecza maddesi ve 56 ecstasy ele geçirildi.

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