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Tekirdağ’da yayaya çarptı olay yerini terk etti!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Tekirdağ’da yayaya çarptı olay yerini terk etti!

Tekirdağ’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücü ise olay yerini terk etti. İhbar üzerine gelen ekipler yaralı kadını hastaneye kaldırırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Mandıracı 2. Sokak girişinde meydana geldi. Şeyh Sinan Mahallesi istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada yayaya çarptı.

Yaya kadın yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerini terk etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

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