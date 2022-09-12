Yalova’da serum takmayan doktora saldırmışlardı! Anne-kıza tutuklama kararı

Kayıtlarda S.Ç. ile annesi T.Ç'nin, Uzm. Dr. Esengül Doğan (49), hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu'ya (28) saldırma anı ile bu sırada olayla ilgisi bulunmayan başka bir hasta yakınının bebeğiyle hızla içeriden çıkması yer alıyor.