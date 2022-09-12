Yalova’da serum takmayan doktora saldırmışlardı! Anne-kıza tutuklama kararı
Yalova'da anne ve kız serum takma talebini kabul etmeyen doktora ve sağlık personellerine saldırdı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan saldırgan ikili ile ilgili, savcılık itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.
Yalova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev alan sağlık çalışanlarına saldıran anne ile kızı hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının akabinde savcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.
DOKTOR VE HEMŞİREYE SALDIRDILAR
Rahatsızlığı nedeniyle 3 Eylül'de Yalova Devlet Hastanesi'nin acil servisine kızı S.Ç. (19) ile gelen T.Ç. (44), serum takma isteğini yerine getirmeyen doktor ile hemşireye saldırdı.
ANNE VE KIZ SERUM TAKMAYAN DOKTORA SALDIRDI/ VİDEO İZLE
Anne ve kızı, araya giren jandarma ve diğer güvenlik görevlileri tarafından durduruldu, olay anı kameraya yansıdı.
Kayıtlarda S.Ç. ile annesi T.Ç'nin, Uzm. Dr. Esengül Doğan (49), hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu'ya (28) saldırma anı ile bu sırada olayla ilgisi bulunmayan başka bir hasta yakınının bebeğiyle hızla içeriden çıkması yer alıyor.
Hastane polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürülen anne ve kızı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakimlikçe şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
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