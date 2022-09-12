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İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı balıkçılar kurtardı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı balıkçılar kurtardı

İstanbul’da denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki vatandaşlardan yardım isteyen şahıs, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Salacak Sahili'nde geçen günlerde denize giren şahıs akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahildeki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki vatandaşlar ise balıkçılardan denizdeki kişiyi kurtarmak için yardım istedi. Denizdeki şamandıraya sarılarak yardım bekleyen şahıs balıkçı teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şahısın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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