İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı balıkçılar kurtardı

Sahildeki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki vatandaşlar ise balıkçılardan denizdeki kişiyi kurtarmak için yardım istedi. Denizdeki şamandıraya sarılarak yardım bekleyen şahıs balıkçı teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı.