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Van'da terör operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Van’da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 5 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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