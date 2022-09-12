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Ankara'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Ankara’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Ankara'da atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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