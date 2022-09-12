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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Van’da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere pek çok malzeme ele geçirildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, 8 kişiyle ilgili yasal işlemler yapıldığı belirtildi.

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