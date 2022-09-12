Takside mide bulandıran iddia! Talihsiz kadınların zor anları kamerada

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini söyledi. Görüntülerde taksicinin fotoğrafları göstermek istememesi, kadınların "İmdat" çığlıkları atarak polislere seslenmesi ve bunun peşinden şoförün polisin 'dur' ihtarına uymaması kameraya saniye saniye yansıdı.

TACİZCİ TAKSİCİ SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ! / VİDEO İZLE

Yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Kadınlar ise 'Telefonunu polise göstermek zorundasın' derken yolda gördükleri polislerden yardım istedi.