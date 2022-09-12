Takside mide bulandıran iddia! Talihsiz kadınların zor anları kamerada
İstanbul’daki bir takside şoke eden anlar yaşandı. Taksiye binen 2 kadın şoförün şortlu bir kadının resimlerini çektiğini öne sürerek emniyet güçlerinden yardım istedi. Polisin dur ihtarını da dinlemeyen taksici o esnada çektiği telefonundaki fotoğrafları sildi. Taksideki kadınlardan biri taksicinin fotoğrafları silmesine engel olmaya çalışırken öteki de sürücünün telefonundaki görüntüleri sildiği saniye saniye kayda aldı.
İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini söyledi. Görüntülerde taksicinin fotoğrafları göstermek istememesi, kadınların "İmdat" çığlıkları atarak polislere seslenmesi ve bunun peşinden şoförün polisin 'dur' ihtarına uymaması kameraya saniye saniye yansıdı.
TACİZCİ TAKSİCİ SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ! / VİDEO İZLE
Yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Kadınlar ise 'Telefonunu polise göstermek zorundasın' derken yolda gördükleri polislerden yardım istedi.
'BENİ KARALAMAYIN'
Polisleri karşısında gören taksici ise durmadan yoluna devam ederek 'beni karalamayın' diyerek kadınların söylemlerine de aldırış etmedi.
"POLİSTEN Mİ KAÇIYORSUN DELİRDİN Mİ"
Taksideki kadın yolcular taksicinin telefonundaki görüntüleri sildiği anları anbean görüntülerken 'Silmesene ya ne yapıyorsun, videoyu silmesene. Siliyor. Yardım edin. Polisten mi kaçıyorsun delirdin mi sen ya' şeklinde ifadelerle taksiciye engel olmaya çalıştılar.
Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri sildiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislere şikayette bulundu.
O ANLAR ANBEAN KAMERADA
Bu anlar anbean yolcular tarafından kaydedildi. Görüntülerde şoförün yolcuların "İmdat" diye bağırmasına rağmen durmaması ve daha sonra bir polisin taksiyi takip ederek aracı durdurması da kameraya yansıdı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Görüntüler İstanbul Duysun isimli Twitter sayfasında paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.
Sayfanın paylaştığı bilgiye göre, taksiciye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup, tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
- Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...
- KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kritik tarih...
- Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
- Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? İşte bakım parası yatan iller listesi...