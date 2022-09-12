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Takside mide bulandıran iddia! Talihsiz kadınların zor anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Takside mide bulandıran iddia! Talihsiz kadınların zor anları kamerada

İstanbul’daki bir takside şoke eden anlar yaşandı. Taksiye binen 2 kadın şoförün şortlu bir kadının resimlerini çektiğini öne sürerek emniyet güçlerinden yardım istedi. Polisin dur ihtarını da dinlemeyen taksici o esnada çektiği telefonundaki fotoğrafları sildi. Taksideki kadınlardan biri taksicinin fotoğrafları silmesine engel olmaya çalışırken öteki de sürücünün telefonundaki görüntüleri sildiği saniye saniye kayda aldı.

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini söyledi. Görüntülerde taksicinin fotoğrafları göstermek istememesi, kadınların "İmdat" çığlıkları atarak polislere seslenmesi ve bunun peşinden şoförün polisin 'dur' ihtarına uymaması kameraya saniye saniye yansıdı.

TACİZCİ TAKSİCİ SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ! / VİDEO İZLE

Yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Kadınlar ise 'Telefonunu polise göstermek zorundasın' derken yolda gördükleri polislerden yardım istedi.

'BENİ KARALAMAYIN'

Polisleri karşısında gören taksici ise durmadan yoluna devam ederek 'beni karalamayın' diyerek kadınların söylemlerine de aldırış etmedi.

"POLİSTEN Mİ KAÇIYORSUN DELİRDİN Mİ"

Taksideki kadın yolcular taksicinin telefonundaki görüntüleri sildiği anları anbean görüntülerken 'Silmesene ya ne yapıyorsun, videoyu silmesene. Siliyor. Yardım edin. Polisten mi kaçıyorsun delirdin mi sen ya' şeklinde ifadelerle taksiciye engel olmaya çalıştılar.

Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri sildiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislere şikayette bulundu.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Bu anlar anbean yolcular tarafından kaydedildi. Görüntülerde şoförün yolcuların "İmdat" diye bağırmasına rağmen durmaması ve daha sonra bir polisin taksiyi takip ederek aracı durdurması da kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Görüntüler İstanbul Duysun isimli Twitter sayfasında paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Sayfanın paylaştığı bilgiye göre, taksiciye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup, tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.

Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi! TACİZCİ TAKSİCİ SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ!

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