İstanbul’da dehşet anları! Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Dün akşam saat 20.00 sularında, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafiğin sıkıştığı sırada motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü. Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü.