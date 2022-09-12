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İstanbul’da dehşet anları! Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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İstanbul’da dehşet anları! Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

İstanbul’da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Bir anda büyüyen kavga bıçaklı yaralamayla sonuçlandı. Otomobil sürücüsü Erkan E., motosikletteki Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay Çekmeköy ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün akşam saat 20.00 sularında, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafiğin sıkıştığı sırada motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü. Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü.

Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ın bacağından yaraladı.

Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Erkan E. ve beraberindeki iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı. Trafikteki bıçaklı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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