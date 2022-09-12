Kastamonu’da vahşet! Cinayetin sebebi şoke etti

Kastamonu'da yaşanan olay, dün Cide'ye bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün ve Hamit Oran, işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O., işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.