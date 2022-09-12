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Kastamonu’da vahşet! Cinayetin sebebi şoke etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Kastamonu’da vahşet! Cinayetin sebebi şoke etti

Kastamonu’da bir şahıs, evini boyayan işçilere,bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş etti. 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs, tutuklandı.

Kastamonu'da yaşanan olay, dün Cide'ye bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün ve Hamit Oran, işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O., işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.'yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

CİNAYETİN SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.'nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün ile Hamit Oran'ın üst kattan bahçeye düşen eşinin çamaşırlarını alarak kenara bırakmalarına sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.

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