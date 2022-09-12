Sağanak yağış sonrası sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul ve Ankara kavrulacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurt genelinde yarından itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Hafta sonuna doğru ise özellikle Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları 40 dereceleri görecek. Peki sağanak yağış ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Hafta sonu İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamalarında yurt genelinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
41 DERECEYİ GÖRECEKLER
Diğer yandan hafta sonuna doğru İstanbul çevresinde Kocaeli ve Sakarya gibi illerde sıcaklıklar 41 dereceyi görecek.
İSTANBUL VE ANKARA HAFTA SONU GÜNEŞLİ
Hafta sonu İstanbul ve Ankara'nın 31-32 derece olacağı haberinin ardından vatandaşlar planlarını yapmaya başladı.
ANKARA VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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