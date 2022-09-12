Sağanak yağış sonrası sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul ve Ankara kavrulacak...

ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.