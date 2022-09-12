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Ferda öğretmen ilk görev yaptığı okulu unutmadı! 42 yıllık vefa

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Ferda öğretmen ilk görev yaptığı okulu unutmadı! 42 yıllık vefa

Bartın'da 42 sene önce iki yıl görev yaptığı köyü unutamayan Ferda öğretmen, atıl duran okulu restore ederek, sanat evi ve kütüphane yaptı. Bugün öğrenciler kütüphaneden faydalanırken, boş zamanlarında pek çok sanatsal çalışmalar yapıyorlar.

Malatya'da doğan idealist öğretmen Ferda Balkaya Çetin, 1980 yılında Erzurum'da görev yaparken, tayini Bartın'ın Akpınar köyüne çıktı. Köyün 30 haneli Hacı mahallesindeki iki derslikli okulda göreve başlayan Ferda öğretmen köylüleri, köylüler de Ferda öğretmeni çok sevdi.

"ÖĞRETMENİM BİZİ UNUTMA"

İki yıl sonra, tekrar tayini çıktığında da köylüler ve öğrencileri, "Öğretmenim bizi unutma" diye uğurladı. Amekli olunca kendi imkanları ve köylülerin desteğiyle, atıl duran köy okulunu restore ederek, kütüphane ve sanat evi yaptı. Şimdi öğrenciler kütüphaneden yararlanırlarken, boş vakitlerinde çeşitli sanatsal faaliyetler yapıyorlar.

KÖYÜN AKIL HOCASI DA OLDU

Köye geldikten sonra kısa sürede köy halkı ve öğrencilerle kaynaştıklarını anlatan Ferda öğretmen, "Öğrencilerin öğretmen ablası olurken, köy halkı da özellikle kadınlar ve kızlar gelip akıl danışıyorlardı.

"YAZ TATİLLERİMİ BURADA GEÇİRDİM"

Tayinim çıktıktan sonra köy halkı ile ilişkilerimi hiç kesmedim. Sık sık geldim. Hatta çoğu zaman yaz tatillerimi bu köyde geçirdim. Okul binası, taşımalı eğitim nedeniyle atıl kalmıştı. Köye tatile gelince çocuklarla birlikte okulun kırık camlarının altına oturup, kitap okuyorduk.

Hem binayı kurtarmak, hem de çocuklarımıza boş vakitlerinde faaliyet yapacakları bir alan yaratmak için, aklımdaki "Köy Okulum Yıkılmasın Kültür ve Sanat Evi Olsun" projesini köy halkı ile paylaştım.

EL ELE YAPTIK

Bina köyün malı olduğu için köy halkının rızası yetiyordu. Onların da okulun virane haline gelmesine üzüldüklerini ve benim onlara sunduğum yol haritasını onayladıklarını görünce hep birlikte işe koyulduk. Tadilata 2015'te başladık, araya pandemi de girince şimdi açabildik.

Çatısından boyasına köy halkı ile birlikte imece usulü ile okulu bu hale getirdik. Burayı çocukların minik elleri, büyük yüreği ile yaptık. Çocuklarımız burada boş vakitlerini değerlendirip kitap okuyorlar, resim yapıyorlar.

En önemlisi cep telefonları ve kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Bilgi, kültürlü bir nesil olarak yetişiyorlar. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkmasında bir damla vesilem olduğu için beni ayrıca mutlu ediyor. Birçok hayırsever kitap ve malzeme bağışı yaptı" dedi.

Ferda Balkaya Çetin emekli olmasına rağmen geleceğimizin teminatı olan çocukları eğitmeye devam ettiğini, bunun için Kırıkkale'de özel bir ilkokul açarak, tecrübe ve bilgi birikimini burada sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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