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Son dakika: 20 farklı noktada uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Son dakika: 20 farklı noktada uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 operasyonunda 20 farklı noktada, 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi." denildi.

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