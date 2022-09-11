4 bin TL indirimi duyan mağazaya koştu! 12 saat sırada beklediler: “Çok korkmuştuk, telefonu alınca sarıldık, öpüştük"

Kuyruğun arkasında bekleyenler için stokların tükendiğini söyleyen Tölü, "Sabah 8'de sıraya girdik ve sonunda zafer nidaları yükseldi. Çünkü sıranın geleceğinden umutsuzduk. Sıra köşeden dönmeyecek diye çok korkmuştuk. Annem, köşeyi dönersek alabileceğimizi söyledi. Sonunda aldık. Telefonu alınca sarıldık ve öpüştük. Stoklarla sınırlı olduğu için kart veriyorlar" ifadelerini kullanırken, anne Hacer Tölü ise, "İnternette gördük indirim olacağını, telefon için bekliyoruz. Allah da bize nasip etti, alabildik. Biz saat 8'den beri bekliyoruz. İnsanlar gelip beklemiş burada, keşke herkes alabilseydi" dedi.