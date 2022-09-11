İzmir’de taksi kontrolden çıkarak kağıt toplayıcısına çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
İzmir Konak’ta, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına akabinde de park halindeki araca çarptı. Kaza sonucunda kağıt toplayıcısı yaşlı adam yaşamını yitirirken, yaralı taksici hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.40 sularında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında gerçekleşti.
KAĞIT TOPLAYICISI SAVRULDU
İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş'a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.
Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KONTROLDEN ÇIKAN TAKSİ KAĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTI
Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Durmuş'un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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