İzmir’de taksi kontrolden çıkarak kağıt toplayıcısına çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

KAĞIT TOPLAYICISI SAVRULDU

İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş'a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.