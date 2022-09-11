11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da kadın yolcu minibüsün açık kapısından yola düştü! Sağlık durumu kritik

Ordu’da kadın yolcu minibüsün açık kapısından yola düştü! Sağlık durumu kritik

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
ABONE OL
Ordu’da kadın yolcu minibüsün açık kapısından yola düştü! Sağlık durumu kritik

Ordu’da, hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın ağır yaralandı. İhmalkarlık sebebiyle meydana gelen kazada talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAPI AÇIKKEN ANİ FREN YAPINCA…

Edinilen bilgiye göre, yolcu kapısı açık bir şekilde ilerlediği öne sürülen Gökhan I. (37) idaresindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Özlem Y. (34) araç ani fren yapınca açık olan kapıdan yola düştü.

KAPISI AÇIK MİNİBÜS ANİ FREN YAPTI! KADIN YOLA DÜŞTÜ / VİDEO İZLE

AĞIR YARALI

Araç, kadının üzerinden geçerken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kapısı açık minibüs ani fren yaptı! Kadın yola düştü KAPISI AÇIK MİNİBÜS ANİ FREN YAPTI! KADIN YOLA DÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA