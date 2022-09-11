Ordu’da kadın yolcu minibüsün açık kapısından yola düştü! Sağlık durumu kritik
YAŞAM İHA
Ordu’da, hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın ağır yaralandı. İhmalkarlık sebebiyle meydana gelen kazada talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.
Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.
KAPI AÇIKKEN ANİ FREN YAPINCA…
Edinilen bilgiye göre, yolcu kapısı açık bir şekilde ilerlediği öne sürülen Gökhan I. (37) idaresindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Özlem Y. (34) araç ani fren yapınca açık olan kapıdan yola düştü.
KAPISI AÇIK MİNİBÜS ANİ FREN YAPTI! KADIN YOLA DÜŞTÜ / VİDEO İZLE
AĞIR YARALI
Araç, kadının üzerinden geçerken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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