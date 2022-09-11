Ordu’da kadın yolcu minibüsün açık kapısından yola düştü! Sağlık durumu kritik

KAPI AÇIKKEN ANİ FREN YAPINCA…

Edinilen bilgiye göre, yolcu kapısı açık bir şekilde ilerlediği öne sürülen Gökhan I. (37) idaresindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Özlem Y. (34) araç ani fren yapınca açık olan kapıdan yola düştü.