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‘İnsanlık ölmüş!’ dedirten olay! Başkan Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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‘İnsanlık ölmüş!’ dedirten olay! Başkan Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!

CHP’li Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı olan ve seçimlerin hemen ardından işçi olarak çalıştığı hafriyat alanın sorumluluğu koltuğuna oturtulan Ali Karan, yolun karşına geçmek isteyen Hakan Erdoğan’a çarparak hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayın ardından kaçan ve iki gün sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'ın hayatını kaybetmesine yol açan sürücünün, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu gün yüzüne çıktı.

Karalar'ın seçim sonrası başkan koltuğuna oturur oturmaz Ulaşım A.Ş.'nin bünyesindeki hafriyat alanı sorumluluğuna getirdiği ve ilkokul mezunu olduğu iddia edilen Ali Karan, polis tarafından yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

DURUP YARDIM ETMEK YERİNE ÖLÜME TERK ETTİ

Ölümlü kaza; 7 Eylül gecesi merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Arkasında dahi bakmayan kimliği belirsiz sürücü olay yerinden süratle kaçıp kayıplara karışırken yaralanan Hakan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan sürücü bulmak için harekete geçti.

(Hakan Erdoğan)

ALKOLLÜ OLUP OLMADIĞININ BELGELENMESİ ÖNLENDİ

Polis yaptığı araştırma sonucunda Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu belirlendi ve gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınması, kaza sırasında alkollü olup olmadığının belgelenmesinin önüne geçti. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen Karan tutuklandı.

ÇIKIŞ LİSTESİ HAZIRLIYORDU

Belediyede daha önce hafriyat alanında işçi olarak çalışan Ali Karan, Başkan Karalar'ın seçimi kazanmasının ardından hafriyat işlerinden sorumlu alarak atandı.

Ali Karan'ın birimde çıkışı verilecek işçilerin listesini hazırladığı, bununla da kalmayıp, Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışların da bile söz sahibi olduğu ileri sürülmüştü. Başkan Karalar'ın, bu konuda kendisine gelen şikayetlere "Benim ailem kırmızı çizgimdir" diyerek kulaklarını tıkamıştı.

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