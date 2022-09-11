Banka promosyonu nasıl artırılır? Yüksek promosyon almanın yolları neler? Bunları yapın promosyonunuz artsın

SINIRSIZ CAYMA HAKKI

Emekliler ve tüm tüketiciler için cayma hakkı sınırsız olarak kullanılabiliyor. Yani 1500 TL'lik sözleşmeyi sonlandırıp 5 bin liralık bir sözleşme yapan emekli bir süre sonra 7.500 TL'ye bir başka promosyonu almak isterse yine cayma hakkını kullanıp sözleşmesini sonlandırabilir. Bu kez 5.000 TL'den kullanmadığı kısmı iade ederek hakkını kullanacaktır.