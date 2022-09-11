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Lösemi hastası çocukların kahramanları oldular!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Lösemi hastası çocukların kahramanları oldular!

Konya’da 9 yıl önce kurulan ve çoğunluğunu sağlık personelinin oluşturduğu ‘Eren’den Sona İyilik’ hareketi özellikle lösemi hastası çocukları sevindirmek için mücadele veriyor. Grup üyeleri palyaço, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek çocukları ziyaret edip, hediyeler veriyor. Grubun kurucularından Musa Sonuç, “9 yıl önce bir arkadaşımla Eren isimli lösemi hastası çocuğu ziyaret ettikten sonra böyle bir fikir aklımıza geldi." dedi.

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