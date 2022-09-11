Son dakika: Yargıtay'dan emsal velayet davası kararı: Maddi durumun iyi olması yeterli değil
Son dakika haberleri... Yargıtay'dan velayet davaları için kritik karar. Yüksek Mahkeme, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının velayet sebebi sayılamayacağına hükmetti.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çocuklara babanın ailesi tarafından maddi yönü ile daha iyi bakılıyor olmasını velayet nedeni sayan yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul Anadolu 9. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında, koca ve kadın birbirlerini suçlayarak boşanmak istediklerini ve çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini istedi. Mahkeme çifti boşadı ve "Çocukların babalarının yanında kalmasının onların yararına olduğu" gerekçesiyle velayeti babaya verdi.
İtiraz üzerine davaya bakan Yargıtay, velayet hükmünü bozdu. Yerel mahkeme direnince dosya Yargıtay Hukuk Kuruluna geldi.
İHTİYAÇLARIN KARŞILAMASI VELAYET SEBEBİ SAYILAMAZ
Dosyayı inceleyen Kurul, yerel mahkemenin kararını bozarak, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının velayet sebebi sayılamayacağına hükmetti. Velayette anne ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınmasının zorunlu olduğuna işaret eden Kurul, maddi durumun iyiliğinin tek başına delil olamayacağını belirtti.
Çocukların anne yanında kalmasının onların bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi delilleri bulunmadığına dikkat çekilen kararda, "Küçük yaşta evlendirilip üst üste dünyaya gelen üç çocuğuna kavuşmak için mücadele eden bir annenin varlığı yadsınarak sırf ortak çocukların davalı babanın ailesi tarafından bakım, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanıyor olması sebebiyle fiilen velayet hakkını kullanmayan babaya velayetin tevdi edilmesi doğru görülmemiştir" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
- 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
- Hangi kelimenin eş anlamlısı trajedidir? Trajedinin eş anlamlısı nedir? KİM MİLYONER OLMAK İSTER...
- 2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?
- Susam sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?
- 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?
- Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Öğrencilere 12 ay karşılıksız 2.000-3000 TL ödeme! 2,4 yıllık yıllık üniversite okuyanlar dikkat! Başvuru şartları ve tarihleri...
- Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...
- EYT'de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...