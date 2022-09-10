Samsun’da feci kaza! Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü

Kazada ikiye bölünen araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk'ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi.