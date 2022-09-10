Samsun’da feci kaza! Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü
Samsun’da beton elektrik direğine çarparak hurdaya dönen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk’ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samasun'da yaşanan olay, Terme ilçesi eski otogar mevkisinde saat 04.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan Yaşar Cansaka'nın kullandığı 34 DZA 707 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği karayolu üzerine devrilerek alev aldı, araç ise hurdaya döndü.
Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve elektrik arıza ekibi sevk edildi. Elektrik direğindeki akımın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Kazada ikiye bölünen araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk'ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan Samsun-Ordu karayolu, elektrik direğinin ve hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
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